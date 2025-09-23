Lance chama atenção em Fluminense x Lanús, pela Sul-Americana: ‘Absurdo’
Jogada chamou atenção na partida, no Maracanã
O Fluminense abriu o placar no primeiro tempo contra o Lanús nesta terça-feira (23), no Maracanã, pela Copa Sul-Americana. O gol saiu dos pés de Agustín Canobbio, que acertou um lindo voleio após assistência de Lucho Acosta. O tento do uruguaio viralizou nas redes sociais.
A jogada começou com Kevin Serna que driblou marcador na linha de fundo, cruzou para Acosta, que deu passe de cabeça para Canobbio. O atacante acertou um voleio sem chances de defesa para Losada. O Fluminense seguiu em cima do adversário, mas o primeiro tempo terminou em 1 a 0.
Veja as reações nas redes sociais:
