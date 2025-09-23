menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFora de Campo

Lance chama atenção em Fluminense x Lanús, pela Sul-Americana: ‘Absurdo’

Jogada chamou atenção na partida, no Maracanã

Avatar
Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 23/09/2025
22:24
Fluminense x Lanús, no Maracanã, pela Copa Sul-Americana (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)
imagem cameraFluminense x Lanús, no Maracanã, pela Copa Sul-Americana (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)
  • Matéria
  • Mais Notícias

O Fluminense abriu o placar no primeiro tempo contra o Lanús nesta terça-feira (23), no Maracanã, pela Copa Sul-Americana. O gol saiu dos pés de Agustín Canobbio, que acertou um lindo voleio após assistência de Lucho Acosta. O tento do uruguaio viralizou nas redes sociais.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

A jogada começou com Kevin Serna que driblou marcador na linha de fundo, cruzou para Acosta, que deu passe de cabeça para Canobbio. O atacante acertou um voleio sem chances de defesa para Losada. O Fluminense seguiu em cima do adversário, mas o primeiro tempo terminou em 1 a 0.

Veja as reações nas redes sociais:

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias