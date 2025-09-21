Brazão volta a ser atingido na cabeça e lance assusta torcedores; veja

Santos e São Paulo protagonizaram um primeiro tempo sem gols, neste domingo (21), na Vila Belmiro, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. Durante os 45 minutos, o goleiro Gabriel Brazão foi atingido na região da cabeça. A jogada preocupou os torcedores, que relembraram a indisposição do arqueiro na rodada passada por uma jogada semelhante.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

No confronto contra o Atlético-MG, pela 23ª rodada do Brasileirão, o jogador saiu da Arena MRV em um ambulância após um choque com Igor Gomes. Contra o São Paulo, Brazão voltou a ser atingido em uma jogada semelhante.

O lance aconteceu logo no início do clássico. O cronômetro marcava 4 minutos, quando Ferrerinha conseguiu se desvencilhar da defesa do Peixe, mas ao adiantar a bola, acabou usando muita força. O camisa 11 não desistiu da jogada, mas ao disputar a bola com Brazão, acabou o atingindo com o joelho. Veja a repercussão e o lance abaixo:

continua após a publicidade