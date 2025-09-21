menu hamburguer
Fora de Campo

Brazão volta a ser atingido na cabeça e lance assusta torcedores; veja

Goleiro deixou a partida contra o Atlético-MG em uma ambulância

Brazão com proteção na região da cabeça durante Santos x São Paulo (Foto: Jota Erre/AGIF)
Brazão com proteção na região da cabeça durante Santos x São Paulo (Foto: Jota Erre/AGIF)
418afadb-0307-495f-bef3-768e3aab8003_WhatsApp-Image-2025-03-11-at-16.09.10-aspect-ratio-1024-1024
Lucas Boustani
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 21/09/2025
21:38
  • Matéria
  • Mais Notícias

Santos e São Paulo protagonizaram um primeiro tempo sem gols, neste domingo (21), na Vila Belmiro, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. Durante os 45 minutos, o goleiro Gabriel Brazão foi atingido na região da cabeça. A jogada preocupou os torcedores, que relembraram a indisposição do arqueiro na rodada passada por uma jogada semelhante.

No confronto contra o Atlético-MG, pela 23ª rodada do Brasileirão, o jogador saiu da Arena MRV em um ambulância após um choque com Igor Gomes. Contra o São Paulo, Brazão voltou a ser atingido em uma jogada semelhante.

O lance aconteceu logo no início do clássico. O cronômetro marcava 4 minutos, quando Ferrerinha conseguiu se desvencilhar da defesa do Peixe, mas ao adiantar a bola, acabou usando muita força. O camisa 11 não desistiu da jogada, mas ao disputar a bola com Brazão, acabou o atingindo com o joelho. Veja a repercussão e o lance abaixo:

Brazão foi atingido por Ferreirinha durante Santos x São Paulo, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro (Foto: Mauricio De Souza/AGIF)
