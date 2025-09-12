Brasileiros reagem à partida de Bia Haddad no SP Open: ‘Como é possível?’

A partida de Bia Haddad no SP Open gerou muita repercussão nas redes sociais durante esta sexta-feira (12). Os torcedores brasileiros apoiaram, sofreram, e viram a número 1 do Brasil se despedir de maneira precoce da competição.

Com atuação apagada e sem confiança, Bia Haddad perdeu para a mexicana Renata Zarazua com parciais de 7-6(5) e 6-3 e se despediu nas quartas de finais do torneio que voltou a ser disputado depois de nove anos.

Nas redes sociais, a participação de Bia Haddad no SP Open foi muito comentada. Por se tratar da melhor tenista brasileira atualmente, a jogadora sofre com muita pressão da torcida, assim como o jovem João Fonseca no masculino. Veja a reação dos torcedores abaixo.

Bia Haddad em ação no SP Open

Veja reação dos torcedores com a partida de Bia Haddad no SP Open

Como foi o jogo da brasileira

O primeiro set, com 1h16m de duração, foi uma verdadeira montanha-russa emocional. Bia começou de forma dominante, abrindo 3 a 0 e parecia ter o controle. Zarazua, no entanto, buscou a reação e empatou em 3 a 3. A brasileira voltou a acelerar, conquistou uma nova quebra e teve a grande chance de fechar a parcial ao sacar com 5 a 3 no placar. Novamente, a mexicana foi buscar, quebrou de volta e levou a decisão para um tie-break tenso, onde foi superior nos pontos finais e venceu por 7 a 5. Começo difícil na partida de Bia Haddad no SP Open.

No segundo set, o equilíbrio se manteve até o oitavo game. Com o placar em 4 a 3 para Zarazua, a mexicana aproveitou a única chance de quebra que teve na parcial, abriu 5 a 3 e, em seguida, confirmou seu serviço para selar a vitória em sets diretos.

Os números da partida mostram como a eficiência nos momentos cruciais foi decisiva. No primeiro set, as 5 duplas faltas de Bia pesaram contra ela. Já na segunda parcial, a diferença crucial esteve no aproveitamento do segundo serviço: enquanto Zarazua venceu 75% dos pontos com ele, Bia teve apenas 33% de aproveitamento, uma vulnerabilidade que a adversária soube explorar.

Além disso, a mexicana foi perfeita nos break points do segundo set, convertendo a única chance que teve e salvando a única que cedeu a Bia.

Com a vitória, Renata Zarazua avança para a semifinal do torneio e enfrenta a francesa Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah de 19 anos. Fim de trajetória para Bia Haddad no SP Open.