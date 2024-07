Benja e Renato Maurício Prado provocam Textor após Botafogo x Cruzeiro; veja

Botafogo de Textor perdeu para o Cruzeiro no Brasileirão (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 28/07/2024 - 05:00 • Rio de Janeiro (RJ)

Os apresentador Benjamin Back e o comentarista Renato Maurício Prado ironizaram a derrota do Botafogo para o Cruzeiro, no último sábado, por 3 a 0. Nas redes sociais, a dupla fez alusão às reclamações de John Textor sobre uma suposta manipulação em jogos do Campeonato Brasileiro.

- Será que teve manipulação de resultado hoje no Engenhão? - escreveu Benja.

- O que dirá desse jogo de hoje o relatório da Good Game? - ironizou RMP.

Dono da SAF do Botafogo, John Textor tenta provar que houve manipulação de resultados no Brasileirão 2023. Em abril, o empresário foi ouvido na "CPI da Manipulação de Jogos". Com a derrota para o Cruzeiro, o Alvinegro estacionou nos 40 pontos e pode ser alcançado pelo Flamengo na rodada.