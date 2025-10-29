Barroca lança livro e provoca debate a técnicos: 'Deixar um legado'

Técnico do CRB e com passagens por Botafogo e base do Corinthians, Eduardo Barroca lançou na última segunda-feira (27), no Maracanã, o livro "Modelo de Trabalho" em parceria com o jornalista Roberto Maleson. O evento contou com presenças especiais de ex-jogadores, técnicos e diretores.

Nomes como Felipe Bastos, Zé Ricardo, Joel Santana, Joel Carli e Paulo Angioni foram os destaques no Maracanã. Barroca autografou exemplares, falou sobre sua experiência ao escrever a obra com Maleson e compartilhou experiências.

Ao Lance!, o técnico comentou sobre seu objetivo com o livro "Modelo de Trabalho". Eduardo Barroca valorizou os profissionais e, em meio ao momento de presença marcante de estrangeiros no mercado de técnicos do Brasil, aproveitou para opinar sobre o tema.

— A ideia do livro é deixar um legado e fazer uma provocação para os profissionais da nossa área. A gente tem muita gente competente e com capacidade de produção alta. Pensamos nisso, em botar no papel e deixar um legado daquilo que a gente vem fazendo nos nossos últimos trabalhos, e falar de uma parte mais técnica. Geralmente, os livros de futebol aqui são livros voltados muito para biografia ou para contar histórias de conquista. E a gente quis ir em uma direção diferente. Quis ir em uma direção onde a gente fosse falar de metodologia. Então a ideia foi essa, de reunir aqui os profissionais da área para mostrar que tem muita gente de valor que pode também — iniciou Barroca.

— Eu acho que todo mundo, os de fora também, agregam muito valor. Acho que tem espaço para todo mundo. É importante que todo mundo que esteja tendo as oportunidades e consiga, além de aproveitar suas oportunidades, produzir material para que todo mundo possa consumir. Eu me recordo que no início da minha vida profissional, consumi diversos livros de treinadores que foram importantes e são até hoje. Então espero que esse livro e essa obra possa deixar algum legado para as próximas gerações que venham — completou o técnico.

Barroca foi técnico do Botafogo (Foto: Vitor Silva/Botafogo)

Barroca focado no fim da temporada

Eduardo Barroca tem, agora, quatro jogos até o fim da Série B do Campeonato Brasileiro e quer fechar bem o ano. Ainda há chance de conquistar o acesso à elite, com 51 pontos na oitava colocação — o Goiás, quem abre o G-4, soma 55.

— A gente tem feito um trabalho muito bom independente dos resultados esportivos. É um trabalho de construção, é um trabalho que tem sido bastante interessante. Faltam quatro rodadas para acabar a competição, a gente ainda está vivo competitivamente e vai lutar para buscar o objetivo.