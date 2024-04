Band chega à vice-liderança na programação da madrugada de domingo com GP do Japão de F1

Band chega à vice-liderança na programação da madrugada de domingo com GP do Japão







Escrito por Grande Premio • Publicada em 07/04/2024 - 11:34 • Rio de Janeiro (RJ)

O tático GP do Japão, realizado na madrugada deste domingo (7) e vencido por Max Verstappen, colocou a Band na vice-liderança da programação. Em São Paulo, das 2h às 4h, a emissora paulista detentora dos direitos de transmissão marcou 1,3 ponto de média no Ibope.



O SBT ficou com 1,2, enquanto a Globo liderou mais uma vez com folga, com 4 pontos. A pesquisa comandada pela Kantar constatou que 20% dos televisores estavam ligados na região metropolitana paulista. Destes, 6,5% sintonizaram a corrida japonesa.



O horário da madrugada da Band é costumeiramente ocupado pelo Cine Privé, faixa dedicada a filmes de conteúdo adulto, que alcança em torno de 1 ponto de média e 4,5% de share.

A última vez que a Band pegou a vice-liderança do Ibope também foi em uma madrugada: o GP de Las Vegas do ano passado, etapa nova no calendário da F1 que surpreendeu bastante pela qualidade da corrida, problemas à parte ao longo do final de semana. Este ano, a melhor colocação da emissora no ranking da audiência foi o terceiro lugar no GP da Austrália.

As informações são do site Teleguiado, parceiro do GRANDE PRÊMIO especializado em TV. O Kantar Ibope Media calcula, além da soma bruta de telespectadores, o share, o alcance e o perfil da audiência.

A Fórmula 1 volta daqui a duas semanas, entre os dias 19 e 21 de abril, para o GP da China, retorno da etapa ao calendário pós-pandemia.

