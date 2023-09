Marcelle estava no cargo de assessora especial de Assuntos Estratégicos no ministério e foi demitida após a polêmica causada pela postagem nas redes sociais durante a final da Copa do Brasil, na qual fez comentários ofensivos sobre a torcida do São Paulo. A ex-assessora de Anielle Franco esteve presente no Morumbi para decisão entre São Paulo x Flamengo, e fez postagens em sua rede social criticando os tricolores, a diretoria do Rubro-Negro - seu clube de coração - e também a Polícia Federal.