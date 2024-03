Argentinos lamentam possível chegada de reforço ao Flamengo: ‘Impossível competir’

William Carvalho pode ser o próximo reforço do Flamengo (CRISTINA QUICLER/AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 04/03/2024 - 18:53 • Rio de Janeiro (RJ)

O Flamengo estaria com negociações avançadas para contratar o meia William Carvalho, do Bétis. A notícia da possível chegada do português ao Rubro-Negro assustou torcedores argentinos, que lamentaram o possível acordo nas redes sociais.

William Carvalho se destacou com a camisa do Sporting no início da carreira e foi contratado pelo Bétis em 2018, onde conquistou a Copa do Rei em 2022. O jogador de 31 anos também conquistou a Eurocopa com a seleção portuguesa, em 2016.

