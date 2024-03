Arboleda é flagrado em boate com joia de 16 anos da seleção equatoriana; zagueiro se manifesta

Arboleda está convocado pela seleção do Equador (Foto: Rubens Chiri/Saopaulofc)







Escrito por Izabella Giannola • Publicada em 25/03/2024 - 16:28 • São Paulo (SP)

Nesta segunda-feira (25), Arboleda se manifestou após um suposto vídeo em uma balada ser vazado nas redes sociais, onde estava ao lado de alguns companheiros de seleção.

Os registros seriam algumas imagens do zagueiro do São Paulo em uma festa em Nova Iorque, nos Estados Unidos, ao lado de dois outros jogadores: Kendry Páez e Gonzalo Plata, também equatorianos.

Mas além dos registros dos vídeos, que incluíram bolos de dinheiro e uma mulher seminua, o que também chama atenção é justamente a presença de Kendry. Isso porque o jogador tem apenas 16 anos e está acertado, desde o ano passado, com o Chelsea. Sua transferência deve acontecer em 2025.

A festa, por sua vez, teria acontecido nas vésperas do jogo da seleção do Equador contra a Itália, na Red Bull Arena, na qual a seleção de Arboleda foi derrotada por 2 a 0. Após o ocorrido, o zagueiro do São Paulo se manifestou nas redes sociais com um tom irônico. Segundo as palavras do jogador, 'iria começar a ler a bíblia porque não pode se divertir'. O jogador tricolor ficou no banco, mas Kendry foi acionado - assim como Gonzalo.

- A partir de agora, nos meus dias de folga, vou começar a ler a Bíblia porque nem sequer posso me divertir - escreveu.

Veja a postagem feita pelo defensor: