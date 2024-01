O apresentador Benjamin Back foi às redes sociais e criticou o presidente do Corinthians, Augusto Melo, após a derrota para o São Paulo. O Tricolor bateu o Alvinegro e encerrou jejum de 10 anos sem vencer o rival em Itaquera. Benja apontou o erro do mandatário do clube e aproveitou para fazer críticas ao elenco comandado por Mano Menezes.