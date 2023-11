Em baixa no Flamengo, o centroavante Gabigol foi criticado pelo ex-jogador Carlos Alberto. O ex-atleta, que entrou em uma polêmica com Arrascaeta em 2022, afirmou que o atacante rubro-negro está "rechonchudo". Em papo no "Charla Podcast", o comentarista disse que uma possível renovação de contrato por cinco anos fará mal ao camisa 10.