Após deixar o BandSports, Marília Ruiz acerta com novo canal; saiba detalhes

Escrito por Lance! • Publicada em 27/03/2024 - 18:23 • Rio de Janeiro (RJ)

A jornalista Marília Ruiz é a nova comentarista da Paramount+. Após deixar o canal por assinatura BandSports no início do mês, a comentarista acertou com a plataforma de streaming para atuar nas transmissões dos torneios sul-americanos exibidos pela empresa. A informação é do portal "R7".

Marília vai atuar na cobertura dos jogos da Libertadores da América e da Copa Sul-Americana, que serão transmitidas pela Paramount+ até 2026. A comentarista terá a companhia de nomes como João Guilherme, Nivaldo Prieto e Paulo Vinícius Coelho nas transmissões.

O contrato da jornalista com a BandSports terminou no dia 29 de fevereiro. Na TV aberta, Marília Ruiz segue na bancada do programa "Apito Final", da Band, aos domingos. Com passagens por RedeTV! e Record, a profissional também atua como comentarista do "UOL".