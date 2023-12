- Eu achei a diretoria do Flamengo muito soberba. Você tem um time vitorioso, o elenco na mão, chega nos caras e conversa sobre o perfil do treinador. Tem também a supervalorização do técnico estrangeiro, dando pouco valor para o do nosso país. Acharam que a solução estava no treinador, e não era. Não foi uma previsão, foi um chutômetro pelo que a gente vive no futebol - começou.