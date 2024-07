Apesar da vitória, Neto se irrita com atuação do Corinthians e detona dupla

O Corinthians venceu o Vitória por 3 a 2 (Foto: Divulgação)







Escrito por Lance! • Publicada em 04/07/2024 - 22:47 • São Paulo (SP)

Durante a transmissão da partida entre Corinnthians e Vitória na sua rádio no Youtube, Neto detonou a atuação do time paulista, apesar da vitória por 3 a 2. O ídolo do Timão não gostou da postura da equipe e criticou dupla que quase comprometeu a vitória corinthiana na Neo Química Arena.

Depois do gol de empate do Vitória, Neto criticou fortemente a dupla de laterais direitos do Corinthians, formada por Léo Mana e Matheuzinho.

- Dá uma olhada, o Léo Mana e o Matheuzinho, tomaram dois dribles do Janderson São jogadores medíocres, né. É uma coisa impressionante. Para vocês terem ideia, os dois tomam dois dribles. É uma coisa impressionante, desconcertante mesmo - criticou Neto.

Nos minutos finais, o Corinthians desempatou a partida e venceu o Vitória com gol tardio de Giovane. Mesmo com os três pontos importantes, Neto não gostou da postura da equipe e novamente não economizou nas críticas.

- O Corinthians fez 2 a 1, não fez? Foi todo mundo lá atras, um absurdo, time ruim, time desgraçado. Uma pressãozinha e o Corinthians conseguiu duas chances pra fazer o gol, que foi a cabeçada do Cacá e o gol do Gyovani. Duas chances em três minutos. Mas porque afastou tanto assim? É uma coisa absurda. Agora, é um time fraco - analisou Neto

- Um time medíocre, um time sem vontade, um time que não tem aspiração nenhuma, um time que briga contra a segunda divisão, um time que não pressiona - detonou.

(Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

Não foram só os laterais que se safaram de comentários negativos de Neto. Os meias Igor Coronado e Matheus Araújo e o ponta Wesley e também foram alvos do ex-jogador.

- Igor Coronado, dois milhões por mês. Wesley, 12 jogos e um gol. É inacreditável como vocês não passam a bola pro Yuri Alberto. É incrível, Matheus Araújo entra e senta na bola, mas que mediocridade - finalizou o apresentador.