- Por limitações do sistema, o VAR hoje não consegue transmitir a melhor imagem possível. E ninguém é obrigado, assistindo aos jogos de futebol, a entender de paralaxe, os ângulos da imagem, ou mesmo ter fé no trabalho dos outros. Ninguém é obrigado a acreditar, apesar das imagens mostrarem o contrário, de que a linha foi traçada no local correto do corpo do Gabigol. Ninguém é obrigado a fazer exercício de imaginação para saber se o VAR foi bem utilizado ou não. Inclusive, isso levou ao Flamengo a pagar um grande mico, que foi reclamar em nota oficial e se recusou a dar entrevistas diante de um acerto de arbitragem - analisou o jornalista.