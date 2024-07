André Hernan, ex-Globo, entra na mira de outra emissora e recebe convite ao vivo

André Hernan trabalhou na Globo por quase 20 anos (Foto: Reprodução)







Escrito por Lance! • Publicada em 10/07/2024 - 18:49 • Rio de Janeiro (RJ)

Um dos principais repórteres da Globo na última década, André Hernan desperta interesse da Band para se tornar integrante fixo do "Apito Final", aos domingos. Na última edição do programa, o apresentador "Craque Neto" fez o convite ao vivo para o jornalista.

- André Hernan é um monstro sagrado, que por sinal eu já falei com o (Rodolfo) Schneider (diretor geral de conteúdo) te contratar. E falei para o Denis (Gavazzi, diretor de esportes) também. Está bem próximo de te contratar - comentou o ex-jogador ao vivo.

De acordo com o jornalista Flávio Ricco, do portal "R7", apesar do desejo de Neto e da própria Band, a emissora ainda não abriu negociação com Hernan. O repórter já fez outras participações no programa "Donos da Bola", também apresentado pelo ídolo do Corinthians.

Hernan pediu demissão da Globo em 2022, após quase 20 anos de emissora. Na empresa, cobriu grandes eventos, como Copa do Mundo, Olimpíadas e Eurocopa. O repórter, que ainda escreve para o "UOL", também tem canal no Youtube com mais de 300 mil inscritos.