Advogado estima tempo de liberdade de Daniel Alves e cita ‘divisão’ na Espanha após soltura

Escrito por Leonardo Damico • Publicada em 30/03/2024 - 09:00 • Barcelona (ESP)

Solto na última segunda-feira (25), Daniel Alves ficará em liberdade provisória até o julgamento dos recursos do caso de agressão sexual em Barcelona, em 2022. Em papo com o Lance!, o advogado brasileiro Lucas Wenzel, que atua na Espanha, falou sobre o tempo estimado do ex-jogador fora da prisão.

- Não há de momento nenhuma previsão para julgamento dos recursos, mas se estima Daniel Alves passará um ou dois anos em liberdade, que é quanto tempo se estima que se levará para ter uma decisão final, tendo como base casos similares. Os recursos agora vão para o Tribunal Superior de Justiça da Catalunha e depois a decisão ainda poderá ser recorrido para o Tribunal Supremo - começou.

Daniel Alves pagou fiança de cerca de R$ 5,4 milhões e terá que cumprir algumas regras, como não deixar o país, manter distância de no mínimo 1km da vítima e comparecer toda sexta-feira ao Tribunal de Barcelona. Wenzel comentou como a liberdade do ex-jogador foi recebida por advogados na Espanha.

- A advocacia espanhola aqui se divide um pouco. Consideram que sim, em casos similares, seria normal que fosse concedida liberdade provisória, uma vez que somente alguém é considerado culpado após o trânsito em julgado. Todavia, muitos apontam que realmente há um risco muito maior de fuga dadas as condições econômicas do atleta - comentou.

O Ministério Público da Espanha recorreu da decisão de liberdade provisória alegando o risco de fuga do ex-jogador. Na última terça-feira (26), Daniel Alves teria dado uma festa em casa para comemorar o aniversário do pai, com amigos e família. Wenzel encerrou comentando a possibilidade de mudança da pena do ex-atleta.

- Tanto o Ministério Público como a advogada da vítima requerem que a pena seja aumentada tendo em vista que consideram que não deveria ser aplicada a atenuante pelo pagamento da indenização. Já a defesa de Daniel Alves busca absolvição, considerando que houve consentimento. Aqui é preciso dizer que tudo acontecer - finalizou o fundador do escritório de advocacia "Stargaze Holding".