Adversário de Mike Tyson provoca Bambam: ‘Vou durar mais que 30 segundos’

Bambam foi nocauteado por Popó em 36 segundos (Foto: Mariana Lima/Divulgação)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 07/03/2024 - 17:44 • Rio de Janeiro (RJ)

O anúncio da luta entre o youtuber Jake Paul contra a lenda do boxe Mike Tyson movimentou as redes sociais nesta quinta-feira (7). Em uma publicação sobre comparação do duelo contra o de Acelino Popó e Kléber Bambam, o influenciador norte-americano provocou o ex-BBB.

- É o Popó x Bambam deles. Jake Paul x Myke Tyson, ao vivo, no dia 20 de julho - escreveu o perfil oficial da Netflix, que irá transmitir o evento.

- Eu vou durar mais que 30 segundos, posso garantir - brincou Jake Paul.

➡️Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

No mês passado, Bambam foi derrotado por Popó em 36 segundos de luta, em São Paulo. Ao lado do irmão Logan, Jake Paul é um dos maiores influenciadores dos Estados Unidos. Ambos embarcaram no mundo das lutas. Multicampeão, Mike Tyson tem 50 vitórias na carreira, sendo 44 por nocaute.