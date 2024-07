Abertura das Olimpíadas: franceses quebram grade e sobem em equipamentos; veja

Copiar Link

Publicada em 26/07/2024

A Cerimônia de Abertura das Olimpíadas contou com grande show no Rio Sena, nesta sexta-feira (26). No entanto, não foram só imagens positivas vistas nos arredores do rio. Alguns franceses quebraram algumas grades de proteção e subiram indevidamente em equipamentos para assistir ao evento. Veja no vídeo acima:

