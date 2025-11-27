Zubeldía comemora goleada histórica do Fluminense: 'Não é simples'

Após a vitória do Fluminense sobre o São Paulo por 6 a 0, nesta quinta-feira (27), pelo Brasileirão, Luis Zubeldía falou em entrevista coletiva no Maracanã. O treinador celebrou o resultado positivo e a classificação para a Libertadores.

— Nosso objetivo hoje era conseguir a classificação para a Libertadores. E, para isso, precisávamos de um resultado positivo. Conseguimos. Não é simples se diferenciar no Brasileirão porque todas as equipes são fortes, os contextos mudam o tempo todo. Até agora, vencemos todos os jogos em casa - e, na maioria deles, sem sofrer gols. Não só marcamos, como também defendemos muito bem. Hoje não foi diferente. É verdade que o resultado foi mais amplo do que em outras partidas, mas condiz com o que aconteceu em campo. Conseguimos ser contundentes nas primeiras jogadas e, depois, aproveitamos os espaços e as situações que foram aparecendo. Nosso dever hoje era ganhar. Acho que, com o empate, também já ficaríamos dentro da Libertadores. Mas, agora que estamos oficialmente classificados, queremos terminar o mais alto possível para tentar uma vaga direta, independentemente da Copa do Brasil, que também é um objetivo.

O que vem por aí para o Fluminense?

O Tricolor volta a campo na terça-feira, dia 2, contra o Grêmio. Fora de casa, a bola rola às 21h30 (de Brasília). Enquanto isso, o São Paulo joga na quarta-feira, dia 3, contra o Internacional. O jogo será mandado na Vila Belmiro, às 20h (de Brasília).

Canobbio e Nonato comemoram gol do Fluminense (Foto: ANDERSON BRASIL/Agencia Enquadrar/Gazeta Press)

Nota em atualização...