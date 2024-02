Existe a expectativa que quatro das últimas cinco partidas do Tricolor na Taça Guanabara aconteçam no principal estádio do Rio de Janeiro, uma vez que o Time de Guerreiros ainda tem três clássicos pela frente. Com a equipe principal e com um bom desempenho, a equipe de Diniz espera contar com o apoio em peso de seus torcedores.