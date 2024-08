Mano Menezes avalia estreia do zagueiro Ignácio pelo Fluminense diante do Vasco

Ignácio fez sua estreia com a camisa do Fluminense no clássico contra o Vasco (Foto: Marcelo Gonçalves/Fluminense FC)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 11/08/2024 - 01:26 • Rio de Janeiro (RJ)

No clássico entre Fluminense e Vasco, Mano Menezes promoveu a estreia do zagueiro Ignácio, que foi contratado na janela de transferências do meio do ano. O treinador aprovou o jogo do ex-Sporting Cristal.

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Fluminense

- Sobre o Ignácio. Tínhamos uma situação inicial. Gosto de cuidar das contratações que a gente faz. Ele não pode jogar o jogo da Libertadores. Ele está suspenso. Então não vamos tê-lo na terça. A intenção era tê-lo em uma condição boa. Fiquei feliz com a estreia dele e confirma o acréscimo que esperávamos.

Por conta de um cartão vermelho recebido na Pré-Libertadores, Ignácio cumpre seu último jogo de suspensão na competição. Com isso, o atleta voltará a ser relacionado no duelo com o Corinthians, pelo Brasileirão.

No próximo fim de semana, o reforço poderá ter a chance de atuar ao lado de Thiago Silva, uma vez que o veterano foi poupado diante do Vasco visando a Libertadores. No clássico, o defensor teve a companhia de Thiago Santos.