Fluminense terá desfalque de peso no time titular contra o Atlético-GO; veja provável escalação

O Fluminense encara o Atlético-GO pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. Na 18ª colocação na tabela, com 27 pontos, o Tricolor desembarcou em Goiânia sem dois pilares do elenco na temporada: Marcelo e Thiago Silva. O zagueiro, que atuou contra o Atlético-MG sem estar 100% recuperado da lesão no calcanhar esquerdo, está fora da partida.

Com isso, quem deve ganhar uma oportunidade no time titular é o zagueiro Antônio Carlos. Suspenso contra o Botafogo, Thiago Santos volta à disposição de Mano Menezes. Por outro lado, Felipe Melo cumprirá suspensão após levar o terceiro cartão amarelo no clássico da 27ª rodada.

Ainda assim, Mano Menezes tem dúvidas sobre o onze inicial que enviará ao Estádio Antônio Accioly. Sem Marcelo, que também não viajou com o elenco, Gabriel Fuentes e Diogo Barbosa disputam vaga na lateral esquerda, enquanto Germán Cano também pode pintar no comando do ataque, substituindo o jovem Kauã Elias.

Provável escalação do Fluminense

Fábio; Samuel Xavier, Antônio Carlos, Thiago Santos e Diogo Barbosa (Gabriel Fuentes); Bernal, Martinelli e Ganso; Arias, Serna e Kauã Elias (Cano)

O duelo contra o Dragão é essencial para a virada de chave na temporada do Flu. Após a eliminação na Libertadores, o foco é total em sair da zona de rebaixamento. Com um jogo a menos, o time tem um ponto a menos que o Vitória, primeiro time fora do Z-4.

