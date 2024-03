Fluminense conta com retornos importantes aos treinamentos; outros nomes seguem no Departamento Médico

Fernando Diniz observa treino do Fluminense no período da Data Fifa (Foto: Marcelo Gonçalves/Fluminense FC)







Escrito por Matheus Guimarães e João Brandão • Publicada em 21/03/2024 - 12:52 • Rio de Janeiro (RJ)

No período da Data Fifa, o Fluminense conta com Ganso e Samuel Xavier de volta aos treinos. A dupla se prepara sob comando de Fernando Diniz para a estreia do clube na Libertadores.

Por outro lado, Keno, que sofreu uma entorse no tornozelo esquerdo em treinamento da última terça-feira (19), e Marlon seguem entregues ao Departamento Médico. Por outro lado, Douglas Costa faz a transição para voltar a ser relacionado.

Desfalque no jogo decisivo da semifinal do Campeonato Carioca, Germán Cano deu início a transição nesta quinta-feira (21). No entanto, Fernando Diniz tem mais duas semanas até a estreia na Libertadores para ter o elenco quase completo para o confronto fora de casa diante do Alianza Lima.

O volante Alexsander faz um trabalho de específico de reforço muscular e estará à disposição do Fluminense nas próximas semanas. Além da competição continental, o Tricolor conta com Brasileirão e Copa do Brasil no calendário.