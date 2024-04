Diante do Vasco, Fluminense e Diniz tentam superar ‘sina’ em clássicos

Fernando Diniz comanda treino do Fluminense (Foto: Lucas Merçon/Fluminense FC)







Publicada em 20/04/2024 - 06:00 • Rio de Janeiro (RJ)

O Fluminense encara o Vasco neste sábado (20), pela terceira rodada do Brasileirão, e tentará superar "sina" negativa em clássicos sob o comando de Fernando Diniz. O Tricolor não vence partidas contra rivais do Rio de Janeiro desde 9 de abril de 2023, há mais de um ano, e tem o Cruz-Maltino no Maracanã como próximo duelo carioca.

A sequência ruim do Fluminense em clássicos já dura 13 partidas, com sete derrotas e seis empates no recorte. A última vitória veio na final do Campeonato Carioca de 2023, na goleada de 4 a 1 sobre o Flamengo, que levou o título do estadual às Laranjeiras.

Sob o comando de Fernando Diniz - considerando as duas passagens do treinador pelo clube - o retrospecto do Tricolor contra rivais também não é nada animador. Ao total, são 32 duelos contra Flamengo, Vasco e Botafogo, com 16 derrotas, dez empates e apenas seis vitórias. Com isso, o aproveitamento do técnico é de 30%, o pior da história do Fluminense.

Contra o Cruz-Maltino, adversário deste sábado (20), Diniz conseguiu somente uma vitória à frente do Fluminense, além de dois empates e quatro derrotas. Assim, o Flu terá de superar o mal desempenho em clássicos se quiser conquistar a primeira vitória no Brasileirão 2024 diante do Vasco, no Maracanã.

Fernando Diniz terá novo teste em clássicos pelo Fluminense diante do Vasco (Foto: Lucas Merçon/Fluminense F.C.)