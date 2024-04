Torcedores do Flamengo elegem o responsável pela derrota na Libertadores

Flamengo perdeu para o Bolívar na Libertadores (Foto: Jorge Bernal/AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 25/04/2024 - 06:00 • Rio de Janeiro (RJ)

O Flamengo perdeu para o Bolívar, na Libertadores, e os torcedores ficaram revoltados com as escolhas do técnico Tite. Os rubro-negros votaram e elegeram o treinador como o grande responsável pela derrota para o Bolívar. A enquete foi realizada no canal do WhatsApp do Lance! Flamengo.

Os rubro-negros não perdoaram o técnico Tite, que recebeu 71% dos votos (373 mil votos). Na sequência, Wesley foi o segundo colocado na enquete com 25% dos votos (131 votos). Igor Jesus e Rossi receberam 2% dos votos (13 e 11 votos).

Por outro lado, o lateral-esqurdo Matias Viña foi quem mereceu ser salvo. O jogador recebeu 84% (475 votos) dos rubro-negros.

Torcedores criticaram as escolhas de Tite contra o Bolívar (Foto: Jorge Bernal/AFP)