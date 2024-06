Tite encerra dúvidas na defesa e escala o Flamengo para clássico com o Fluminense

(Foto: Leonardo Lima/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 23/06/2024 - 15:19 • Rio de Janeiro

O Flamengo está escalado para o clássico contra o Fluminense, neste domingo (23), às 16h (de Brasília), no Maracanã. Para o confronto, Tite, comandante rubro-negro, teve dúvidas em relação às escalações de Allan e Ayrton Lucas, que foram titulares contra o Bahia, mas eram dúvidas por conta do condicionamento físico. Ambos os atletas retornaram de lesões de forma antecipada.

A questão que Tite enfrentava era escalar a dupla novamente ou poupá-los para o duelo. Com o anúncio oficial do onze inicial, as dúvidas foram sanadas: Ayrton Lucas vai para jogo, mas Allan dá lugar para Léo Ortiz, improvisado como volante.

Confira a escalação do Flamengo para o jogo:

Ayrton Lucas comemora gol feito sobre o Fluminense. Foto: Gilvan de Souza/Flamengo

O Fla é o líder do Brasileirão, com 21 pontos, enquanto o Fluminense é o lanterna, com apenas seis. A bola rola logo mais no Rio de Janeiro.