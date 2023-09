Jhonata Ventura - Sobrevivente com ferimentos mais graves, o zagueiro teve 30% do corpo queimado e ficou aproximadamente um ano longe dos gramados. Em outubro de 2020, assinou o primeiro contrato profissional com o clube, válido por três anos. Já em 2021, ele foi campeão da Copa do Brasil e do Campeonato Brasileiro sub-17 com o Rubro-Negro. O vínculo com o time da Gávea acaba em setembro de 2023.