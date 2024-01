Em jogo válido pela quinta rodada do Campeonato Carioca, Sampaio Corrêa e Flamengo vão se enfrentar nesta quarta-feira (31), às 21h30, no Mangueirão, em Belém, no Pará. O Rubro-Negro tem um jogo a menos e está em oitavo lugar. Vale lembrar que o time principal do Flamengo não entrou em campo nas primeiras rodadas, pois fez sua pré-temporada em Orlando, nos Estados Unidos.