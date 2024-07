Flamengo x Fortaleza: quem leva a melhor no confronto direto?

Foto: Kely Pereira/AGIF







Publicada em 11/07/2024 - 19:58 • Rio de Janeiro (RJ)

Flamengo e Fortaleza duelam nesta quinta-feira (11), às 20h (horário de Brasília), no Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ), em jogo válido pela 16ª rodada do Brasileirão. Descubra quem, ao longo da história, venceu mais vezes o confronto!

Estatatísticas de Flamengo x Fortaleza

Ao longo da história, Flamengo e Fortaleza já se enfrentaram em 22 oportunidades, com 12 vitórias do Flamengo, três empates e sete vitórias do Fortaleza. Jogando no Maracanã, mais vantagem do Rubro-Negro, que venceu seis, empatou dois e perdeu apenas três em 11 confrontos disputados.

Líder Flamengo em campo contra o Fortaleza é um dos destaques dos jogos de hoje. Foto: Kely Pereira/AGIF

✅ FICHA TÉCNICA

Flamengo x Fortaleza

16ª rodada - Campeonato Brasileiro



📆 Data e horário: quinta-feira, 11 de julho de 2024, às 20h (de Brasília)

📍 Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

📺 Onde assistir: Premiere

🟨 Arbitragem: Edina Alves Batista-SP (árbitra); Alex Ang Ribeiro-SP e Maira Mastella Moreira-RS (auxiliares); Gustavo Holanda Souza-SP (quarto árbitro); Caio Max Augusto Vieira-RN e Sidmar dos Santos Meurer-PR (VAR)



⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

FLAMENGO (Técnico: Tite)

Agustín Rossi; Wesley, David Luiz, Fabrício Bruno e Ayrton Lucas; Erick Pulgar e Allan; Luiz Araújo, Lorran e Gerson; Pedro



FORTALEZA (Técnico: Juan Pablo Vojvoda)

João Ricardo; Tinga, Tomás Cardona, Emanuel Brítez e Felipe Jonatan; Pedro Augusto, Tomás Pochettino e Lucas Sasha; Yago Pikachu, Juan Martín Lucero e Breno Lopes

Artilheiro do campeonato, Pedro é a esperança de gols do Flamengo contra o Fortaleza (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)