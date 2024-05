Flamengo encara Millonarios com um olho no peixe e outro no gato em busca da liderança na Libertadores

Flamengo busca vitória sobre Millonarios e torce por vitória do Palestino sobre o Bolívar (PABLO PORCIUNCULA / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 28/05/2024 - 06:00 • Rio de Janeiro (RJ)

Depois de um início ruim na Libertadores, o Flamengo encara o Millonarios, pela 6ª rodada da fase de grupos da competição, com outro astral. Praticamente classificado às oitavas de final, o Rubro-Negro sonha com a liderança da chave.

Enquanto a equipe colombiana está eliminada e sem chances de avançar nem mesmo à Sul-Americana, a equipe de Tite tem tudo para conquistar um resultado positivo. Ambiente empolgado, adversário desmotivado e a necessidade dos três pontos em busca dos 10 pontos.

Mas além do seu próprio jogo, o Flamengo estará de olho no confronto entre Bolívar e Palestino. Os bolivianos ocupam a liderança do Grupo E e precisam ser derrotados para que o Rubro-Negro tenha chance de encerrar a fase de grupos na 1ª colocação.

Embora improvável, a equipe de Tite também estará espiando o outro duelo, pois um tropeço diante do Millonarios pode causar até a eliminação da competição. No entanto, essa opção é remota devido as fatores citados mais acima, além da diferença técnica que existe entre os cariocas e o Millonarios.

A liderança do Grupo E é vista como um fator chave para poder decidir as oitavas de final em casa, o que não aconteceu em 2023. Mas também para escapar de rivais mais fortes, como Palmeiras, Atlético-MG, Fluminense e River Plate, por exemplo.

Vindo de três vitórias consecutivas, sendo uma goleada aplicada sobre o Bolívar na Libertadores, o Flamengo entra em campo com moral. Mas dependendo de outras equipes para alcançar um de seus objetivos.