Além da Roma, o Flamengo precisou se acertar com o atleta e com o Sassuolo, equipe na qual o uruguaio estava emprestado. Ao fim, o Rubro-Negro, que acenou com uma oferta de 6 milhões de euros (R$ 32,2 milhões) inicialmente, fechou a contratação por 8 milhões de euros mais bônus de 1 milhão de euros em caso de títulos (50% da Libertadores e 50% do Campeonato Brasileiro).