Vivemos o Flamengo tão intensamente que a nossa família virou uma extensão da nação. Totói foi jovem remador para uns, e nos apresentou uma nova maneira de olhar o mundo e o futebol. Para nós, o Flamengo sempre será o Mengo do Antônio. Eu nunca vou esquecer desse amor que transbordou os limites do campo e alcançou a minha família. Conquistamos o Brasil e a América novamente, fomos à Copa do Mundo. Sim, fomos. Escrevo tudo no plural porque eu só cheguei onde pude porque a nação conseguiu me levar. Sair às ruas e ver as pessoas com meu nome na camisa, 7, Everton Ribeiro. Ouvir e ler os agradecimentos, ter meu nome cantado, virar bandeira, sentir que fiz parte da vida de tanta gente.