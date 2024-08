Dirigentes do Flamengo reclamam de critérios de Daronco após classificação contra o Palmeiras

Copiar Link

Escrito por Vitor Coelho Palhares , supervisionado por Lance! • Publicada em 08/08/2024 - 00:30 • São Paulo (SP)

As decisões de Anderson Daronco foram alvo de protesto por parte de dirigentes do Flamengo. Diretor executivo do clube, Bruno Spindel voltou a se pronunciar após a classificação do Rubro-Negro e criticou os critérios da equipe de arbitragem.

Na visão do dirigente, as atitudes de Daronco no confronto beneficiaram o time paulista, que costuma recorrer as jogadas aéreas.

- O árbitro não tem nada a ver com isso, mas beneficia muito o estilo do Palmeiras, de jogar bolas na área. Cargas nas costas do Pedro não eram faltas, e perto da nossa área eram marcadas faltas. A falta de critério não é só uma manifestação do Flamengo. Não só eu estou dizendo. Roger treinador já falou, outros diretores executivos também. A gente segue sem entender instruções que foram passadas no início do ano - disse Spindel.

Após a fala de Spindel, Marcos Braz, vice-presidente de futebol, concedeu coletiva e também questionou os critérios da arbitragem.

- Em relação a hoje, é assustador o pênalti com a facilidade que se manda continuar o jogo. Um lance muito tranquilo de ser ver em relação às imagens. De repente o juiz de campo poderia ter dificuldade pelo posicionamento, mas pelas câmeras de TV e do VAR seria a coisa mais fácil do mundo. Graças a Deus estamos classificando em cima de vitórias e classificações. Se o Flamengo tivesse eliminado, eu não viria reclamar, iríamos fazer o processo interno. Não sei onde vai parar a arbitragem. Me assusta é o VAR, não é nem o juiz - comentou Braz.

Mesmo com a derrota por 1 a 0, o Flamengo avançou às quartas de final da Copa do Brasil pela superioridade no saldo de gols. Agora, a equipe comandada por Tite aguarda sorteio para conhecer seu próximo adversário na competição.