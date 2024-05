Dirigente do Flamengo, Marcos Braz questiona CBF sobre jogos às 11h: ‘Quem grita não joga?’

Marcos Braz questionou CBF por conta dos horários dos jogos do Campeonato Brasileiro (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 05/05/2024 - 14:55 • Rio de Janeiro (RJ)

Dirigente do Flamengo, Marcos Braz seguiu reclamando das decisões da CBF sobre os jogos disputados às 11h. Na semana passada, o Rubro-Negro enfrentou o Botafogo na manhã de domingo, mas não há partidas programadas para o mesmo horário na 5ª rodada do Brasileirão.

➡ A boa do Lance! Betting: vamos dobrar seu primeiro depósito, até R$200! Basta abrir sua conta e tá na mão!

- Hoje não teve jogo às 11:00???? Qual é o critério para os times escolhidos neste horário???? É quem grita que não joga???? Muitas coisas precisam de explicação!!!!!!! - escreveu o dirigente em uma rede social.

Na tabela divulgada pela CBF no início de abril, não havia jogos previstos na 5ª rodada no horário da manhã. No entanto, Vasco e Vitória possuem um compromisso marcado às 11h, pela 6ª rodada do Campeonato Brasileiro, no domingo (12).

Questionado por um torcedor, Cacau Cotta, Diretor de Relações Externa do Flamengo, disse que não há muito o que fazer nesse momento da competição. E que esse assunto deveria ter sido tratado antes do início do Brasileirão.

- Esse assunto deveria ter sido discutido no arbitral, momento em que se apresenta a tabela do campeonato. Agora é muito difícil qualquer mudança pela dificuldade do calendário.

Além da insatisfação com o calendário, Marcos Braz também mostrou-se irritado com a arbitragem da competição. No fim da partida contra o RB Bragantino, o Diretor de Futebol fez um pronunciamento em relação a supostos erros que teriam prejudicado o Flamengo.