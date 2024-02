No penúltimo treino antes do confronto com o Bangu, pelo Campeonato Carioca, ambos ficaram na academia ao invés de participarem das atividades em campo. Após a vitória por 3 a 0 sobre o Volta Redonda, o vice de futebol do Flamengo, Marcos Braz, deu detalhes sobre as negociações pelas saídas dos jogadores.