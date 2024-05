CBF divulga áudio do VAR da partida entre Flamengo e Amazonas: ‘Claramente na bola’

Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 23/05/2024 - 12:27 • São Paulo (SP)

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou, na manhã desta quinta-feira (23), o áudio das análises do VAR na partida entre Flamengo e Amazonas, pelo jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil.

Durante o duelo, disputado em Manaus, o árbitro assistente de vídeo realizou a revisão de um possível pânalti em Pedro, e de uma falta assinalada no goleiro Matheus Cunha.

POSSÍVEL LANCE DE PÊNALTI

Após cobrança de escanteio, a bola sobrou dentro da pequena área para Pedro, que dividiu a posse com o goleiro Marcos Miranda. O atacante se chocou com o adversário e pediu a marcação do pênalti, não assinalado por Ramon Abatti Abel.

A equipe do VAR revisou o lance e constatou que o goleiro do Amazonas tocou primeiro na bola. Portanto, a decisão de campo foi mantida.

- Me dá outro ângulo, por favor. Isso, perfeito. Bola, bola e depois tem o contato em função da disputa pelo espaço pela bola. Tudo checado, tá? Goleiro toca a bola e depois tem o contato em função da disputa mesmo. Normal - diz Gilberto Rodrigues Castro Júnior.

FALTA EM MATHEUS CUNHA

O segundo lance revisado na partida foi o gol anulado do Amazonas. Na jogada, Ramon Abatti assinalou falta em Matheus Cunha após disputa dentro da área com o jogador rival. Assim como na primeira revisão, a equipe do VAR concordou com a marcação manteve a decisão de Abatti.

Falta clara no goleiro. Já checado. Jogador número 4 deixa o cotovelo antes do goleiro ter. Pode seguir com a decisão de dentro de campo" afirma.

O Flamengo voltou a vencer o Amazonas por 1 a 0, dessa vez em Manaus, e garantiu a classificação às oitavas de final da Copa do Brasil. O gol do Rubro-Negro foi marcado por Pedro, aos 35 minutos do segundo tempo.

Flamengo derrotou o Amazonas por 1 a 0 e se classificou às oitavas de final da Copa do Brasil (Antonio Pereira/AGIF)