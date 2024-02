Um grupo de conselheiros do Flamengo entrou com um pedido de suspensão de Marcos Braz no Conselho de Administração do clube. O documento diz que o vice-presidente de futebol comenteu infrações disciplinares no caso da briga com o entregador Leandro Campos, em 2023, em um shopping da Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. A informação foi publicada primeiramente pelo "ge".