Bruno Henrique sofre trauma no pé e vira desfalque no Flamengo

(Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 25/06/2024 - 13:10 • Rio de Janeiro

O atacante Bruno Henrique sofreu um trauma no pé esquerdo e realizou exames que não constataram fratura. O jogador do Flamengo já iniciou tratamento no CT Ninho do Urubu, e está fora da partida desta quarta-feira (26), contra o Juventude, às 20h, no Alfredo Jaconi, pelo Brasileirão.

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo

O clube não divulgou o prazo do retorno do atacante aos gramados. Esta foi a oitava baixa do Rubro-Negro neste período: Varela, Viña, De la Cruz, Arrascaeta e Pulgar estão convocados para a disputa da Copa América, enquanto Igor Jesus e Cebolinha estão no departamento médico se recuperando de lesões.

O Flamengo é o atual líder do Brasileirão, com 24 pontos, um a mais que o Palmeiras, que está na cola do Rubro-Negro. Portanto, o time comandado por Tite não pode pensar em tropeçar fora de casa para não correr o risco de perder o topo da tabela.