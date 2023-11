O Flamengo venceu o Palmeiras por 3 a 0 nesta quarta-feira (8), em jogo válido pela 33ª rodada do Brasileirão. Ao final do duelo, Tite, técnico do Rubro-Negro, concedeu coletiva para analisar a partida. A entrevista desta noite contou com a presença do Dr. Márcio Tannure, Gerente de Saúde e Alto Rendimento, para falar das situações de Gabi, David Luiz e Allan. Assista no vídeo acima.