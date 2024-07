As cinco coincidências que fazem o Flamengo acreditar no título do Brasileirão

(Foto: Isabela Azine/AGIF)







Escrito por Gabriel Bergone , supervisionado por Lucas Gomes • Publicada em 22/07/2024 - 14:12 • Rio de Janeiro

O Flamengo venceu o Criciúma por 2 a 1 no Estádio Mané Garrincha, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. Apesar da vitória, o Rubro-Negro manteve sequência negativa. Porém, algumas semelhanças entre o Brasileirão de 2024 e 2019, vencido pelo clube carioca, podem conspirar a favor da equipe.

1 - Duas bolas em campo: Flamengo x Criciúma (2024) e Fortaleza x Flamengo (2019)

Reinier no Flamengo em 2019 (Foto: Nayra Halm/Fotoarena/Lancepress!)

Com o placar empatado na rodada passada, o meia Barreto, do Criciúma, chutou a segunda bola que estava no gramado e acabou atrapalhando a condução de Everton Cebolinha, do Flamengo. Rapidamente, o juiz Maguielson Lima Barbosa marcou o pênalti a favor do Rubro-Negro.

Há cinco anos, uma situação parecida ocorreu na partida do time da Gávea contra o Fortaleza no Castelão. Renê arremessou um lateral direto para a área no mesmo momento em que uma outra bola voltava da arquibancada. Vitor Gabriel pulou junto com dois marcadores, pertinho de onde estava a segunda bola, e conseguiu cabecear para o meio da área e ajudarr Reinier a marcar o segundo gol.

2 - Pontuação do líder

A esta altura do Campeonato Brasileiro de 2019, o Flamengo já liderava com 39 pontos. Agora, o dono da primeira colocação é o Botafogo, com a mesma pontuação do rival.

3 - Fluminense na zona de rebaixamento

Afundado na lanterna do Campeonato Brasileiro até a vitória contra o Cuiabá, o Fluminense regrediu bastante na temporada que começou conquistando a Recopa Sul-Americana. A marca negativa de sete derrotas em sete jogos fora de casa é recorde no Brasileirão desde 2003, e o Tricolor das Laranjeiras soma apenas 11 pontos.

Na mesma ocasião em 2019, o clube vivia períodos conturbados com Oswaldo de Oliveira. A equipe somava apenas 15 pontos em 17 jogos possíveis, e o Flu terminou o Brasileirão daquele ano com 46 pontos.

4 - Goleadas sobre o Vasco

Flamengo aplicou a maior goleada da história sobre o Vasco ao fazer 6 a 1. (Foto: Thiago Vasconcelos Dos Santos/AGIF)

No clássico da 15ª rodada no ano mágico do Flamengo, a equipe comandada pelo técnico português Jorge Jesus venceu o Vasco por 4 a 1, e terminou o returno no empate emblemático por 4 a 4 no Maracanã, nas vésperas da final da Libertadores em Lima.

Há poucas semanas, na rodada de número sete, o Mengão bateu no rival por 6 a 1 e aplicou a maior goleada do Rubro-Negro no clássico. Repetindo a dose, cinco anos depois.

5 - Vencer um time recém-promovido na 18ª rodada em Brasília

No Mané Garrincha, no dia 7 de setembro de 2019, o Flamengo venceu o lanterna Avaí, que havia subibod da Série B no ano anterior, por 3 a 0, pela 18ª rodada da competição, e alcançou a marca dos 39 pontos. Gabriel, Pablo Marí e Reinier anotaram os gols do triunfo carioca na noite em Brasília.

Na rodada passada, o clube da Gávea reencontrou o Criciúma, dez anos depois do último confronto, e venceu por 2 a 1, no mesmo estádio.

(Foto: Marcelo Cortes / CRF)