Alex Sandro analisa estreia pelo Flamengo e gol de empate do Vasco: ‘Baixamos a guarda’

Escrito por Mauricio Luz , supervisionado por Lance! • Publicada em 15/09/2024 - 22:37 • Rio de Janeiro (RJ)

Alex Sandro fez sua estreia com a camisa do Flamengo neste domingo (15), no empate em 1 a 1 diante do Vasco, pela 26ª rodada do Brasileirão. Após o jogo, o lateral-esquerdo comentou a sensação de entrar em campo pela primeira vez pelo Rubro-Negro e afirmou que a equipe "baixou a guarda" nos minutos finais, quando sofreu o gol de Philippe Coutinho.

- Sensação foi maravilhosa, poder jogar aqui no Maracanã cheio, num clássico. Mas baixamos a guarda no final, verdade foi essa. Poderíamos ter mais posse de bola, estar mais organizados. Porém futebol só acaba quando o juiz apita. tenho certeza que serviu de aprendizado e nos próximos jogos meu vamos cometer mais esses erros - disse Alex Sandro.

Além da estreia, o novo camisa 26 do Flamengo falou sobre a sequência de jogos e a disputa de três competições ao mesmo tempo. O clube segue vivo na briga pelos títulos do Brasileirão, Copa do Brasil e Libertadores. Na próxima quinta-feira (19), o Rubro-Negro enfrenta o Peñarol, do Uruguai, pela partidad de ida das quartas de final da competição continental.

- O Flamengo é um clube acostumado a jogar todos esses campeonatos juntos. O grupo está bem, obviamente temos que recuperar algumas peças com lesões ou traumas, porém estamos ficados em todas essas competições. Temos que pensar jogo após jogo, porque o próximo já é Libertadores e sabemos a dificuldade do torneio e de jogar contra o Peñarol - afirmou Alex Sandro.

Alex Sandro em ação pelo Flamengo no empate em 1 a 1 diante do Vasco, no Maracanã, pelo Brasileirão (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)