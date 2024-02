Cruzeiro venceu o Pouso Alegre por 2 a 0, na manhã deste domingo (25), no Parque do Sabiá, em Uberlândia, pela sétima rodada do Campeonato Mineiro. Os gols da Raposa foram marcabos por William e Dinenno, ainda no primeiro tempo. Assista aos melhores momentos da partida.