O Cruzeiro aguarda a chegada de mais dois reforços. A Raposa receberá o defensor argentino Lucas Villalba, do Argentinos Jrs, para a realização de exames médicos. Além disso, o clube finaliza os trâmites para ter o equatoriano José Cifuentes, do Rangers, da Escócia. Ambos chegam por empréstimo. As informações são do portal "ge".