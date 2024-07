Atacante divulga carta e se declara Cruzeiro: ‘Pedaço do meu coração’

Rafael Elias e Bruno Rodrigues têm Cruzeiro e Palmeiras como interseções na carreira. (Foto: Reprodução/Instagram)







Escrito por Lance! • Publicada em 06/07/2024 - 15:03 • Belo Horizonte (MG)

O atacante Rafael Elias, ex-atacante do Palmeiras e agora também do Cruzeiro, recebeu um presente de torcedores da Raposa. Liberado ao Kyoto Sanga-JAP por empréstimo até o fim de 2024, o atleta divulgou uma carta aberta.

No documento, Papagaio salientou a alegria de ter vestido as cores do clube mineiro e que vai levar para o resto de sua vida.

— Querido Cruzeiro e Nação Azul, foi uma honra ter vestido uma camisa tão gigantesca, gostaria de deixar registrado o meu muito obrigado a todos pela oportunidade, confiança e carinho! Muito mais que um time ou o meu trabalho, o Cruzeiro se tornou uma grande família que levarei por toda a vida - iniciou.

— Saibam que de onde eu estiver vocês estarão com um pedaço do meu coração. Uma nova jornada se inicia para mim do outro lado do mundo mas com a certeza de que sempre estaremos juntos de coração. Vocês sempre farão parte da minha história e espero ainda contribuir com a felicidade de todos - concluiu.

Rafael Papagaio chegou ao Cruzeiro em julho de 2023. Com a camisa da Raposa marcou cinco gols e participou de 29 jogos, sendo 11 como titular.