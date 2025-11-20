Dorival revela orientação da Holanda e justifica Memphis entre os reservas
Atacante marcou o segundo gol do Timão no Majestoso
Memphis foi destaque na vitória do Corinthians por 3 a 1 sobre o São Paulo, nesta quinta-feira (20), na Neo Química Arena. O holandês iniciou a partida no banco de reservas, mas entrou na etapa final e marcou o segundo gol do Timão.
O camisa 10 aplicou uma caneta em Sabino e marcou um golaço para desempatar o placar. Foi a segunda vez que Memphis balançou as redes em clássicos com a camisa do Corinthians.
O herói da partida quase não entrou em campo contra o São Paulo. Memphis havia defendido a seleção da Holanda na última Data Fifa, atuando 89 minutos no empate contra a Polônia e 63 minutos na vitória por 4 a 0 sobre a Lituânia, na última segunda-feira (17). Dorival Júnior revelou que a delegação holandesa orientou o Corinthians a ter parcimônia no uso do jogador.
- Nós tivemos uma situação semelhante na data Fifa anterior. Ele sentiu uma contusão por causa do desgaste. Ele veio orientado pelo departamento médico da seleção holandesa sobre um incômodo que vinha sentindo. Ontem fizemos os exames necessários, deram segurança para que ele pudesse estar tranquilo com o que vinha relatando - disse o treinador em entrevista coletiva na Neo Química Arena.
Cuidado com o 10
Na última Data Fifa, Memphis foi titular no primeiro jogo do Corinthians após a pausa para partidas internacionais. O holandês começou entre os onze na vitória por 2 a 0 sobre o Athletico Paranaense, em setembro, mas durante a partida sofreu um edema na coxa direita e acabou afastado, perdendo quatro jogos.
Dorival Júnior revelou que a presença do atacante no Majestoso só foi possível após uma conversa com o atleta. O treinador destacou a importância de ter o elenco saudável para o final da temporada. O jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil, contra o Cruzeiro, será no dia 10 de dezembro.
- Conversamos com o atleta, ele não se sentiu confiante, nem treinou ontem. Não tínhamos como tomar uma decisão diferente. Temos uma reta final de campeonato e uma decisão pela frente, espero ter todos à disposição - declarou o comandante alvinegro.
