Escrito por Lance! • Publicada em 01/06/2024 - 06:00 • São Paulo (SP) • Atualizada em 01/06/2024 - 10:39

O Corinthians volta a campo pelo Campeonato Brasileiro na noite deste sábado (1º), às 21h, na Neo Química Arena para enfrentar o Botafogo pela sétima rodada. O volante Gabriel Moscardo será a novidade no banco de reservas da equipe comandada por António Oliveira, que precisa vencer para se afastar da zona de rebaixamento. Atualmente, o time é o primeiro colocado fora do Z4, com cinco pontos.

Recuperado da cirurgia no pé esquerdo, realizada em janeiro, o meio-campista vem treinando normalmente com o restante da equipe no CT Joaquim Grava e foi inscrito pelo clube para a disputa do Brasileirão.

A provável escalação do Corinthians tem: Carlos Miguel; Matheuzinho, Félix Torres, Cacá e Hugo; Raniele, Breno Bidon, Garro e Igor Coronado; Wesley e Yuri Alberto.

Vindo de três vitórias sobre Argentinos Juniors-ARG (4 a 0), América-RN (2 a 1) e Racing-URU (3 a 0) pela Copa do Brasil e Sul-Americana, o Corinthians volta seu foco ao Campeonato Brasileiro após a paralisação da competição por conta das enchentes no Rio Grande do Sul.

Na última vez que Corinthians e Botafogo se enfrentaram, pelo Brasileirão do ano passado, o Timão levou a melhor ao vencer o rival por 1 a 0, na Neo Química Arena. O zagueiro Gil marcou o único gol da partida.