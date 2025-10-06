Corinthians atualiza situação de Vitinho após cirurgia no joelho

O Corinthians atualizou a situação médica de Vitinho, que sofreu uma lesão no menisco medial do joelho direito. O atacante foi submetido a uma artroscopia nesta segunda-feira (6), no Hospital Sírio-Libanês, na capital paulista.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

A diretoria do Timão informou que o atleta ficará em repouso até a próxima quarta-feira (8), e retorna ao CT Dr. Joaquim Grava no dia seguinte, para iniciar o tratamento de fisioterapia. A lesão aconteceu na vitória do Corinthians sobre o Mirassol.

O clube alvinegro contratou Vitinho em agosto, e foi a segunda transferência do Corinthians nesta temporada. A diretoria alvinegra buscou o atleta diante da iminência do transfer ban, que impede a equipe de registrar novos jogadores.

continua após a publicidade

Desde que chegou, Vitinho entrou em campo em dez oportunidades pelo Corinthians, sendo oito jogos do Campeonato Brasileiro e outros dois da Copa do Brasil. O atacante soma uma assistência, mas ainda não balançou as redes com a camisa alvinegra.

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

Vitinho se lesionou em duelo contra o Mirassol (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

Próximos passos

O Campeonato Brasileiro foi interrompido para a disputa da Data Fifa. A comissão técnica concedeu três dias de folga para o elenco alvinegro. Vitinho retorna junto ao elenco mas fará trabalhos a parte. No dia 15, quarta-feira, o Corinthians enfrenta o Santos, na Vila Belmiro, pelo Campeonato Brasileiro.

continua após a publicidade

Ainda não há uma definição sobre o período de recuperação de Vitinho. A tendência é que o atleta perca os próximos jogos do Corinthians.