Ausências no ataque intensificam busca do Corinthians por contratações; veja nomes e valores

Escrito por Vitor Coelho Palhares , supervisionado por Lance! • Publicada em 02/08/2024 - 04:30 • São Paulo (SP)

O Corinthians segue com problemas no setor ofensivo e terá que intensificar a busca por reforços nesta janela de transferências. Após perder Gustavo Mosquito, que rescindiu contrato com o clube alegando atraso no pagamento do FGTS (Fundo de Garantia por Tempo de Serviço), Ramón Díaz ganhou um novo problema no setor.

Artilheiro da equipe na temporada com 16 gols em 38 jogos, Yuri Alberto foi submetido a uma cirurgia na última quinta-feira (1º), em São Paulo, para retirada da vesícula.

Com isso, a tendência é que o jogador não atue nos duelos contra o Juventude, pelo Campeonato Brasileiro, e Grêmio, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil.

Além da dupla, o jovem Arthur Souza, que teve pedido de rescisão contratual negado pela justiça no último mês, não atua mais com a camisa do Timão. Atualmente, Ramón Díaz possui apenas cinco atacantes à disposição: Wesley, Pedro Raul, Pedro Henrique, Giovane e Romero, suspenso para o próximo compromisso.

Contratação de um ponta é um pedido de Ramón Díaz, técnico do Corinthians (Foto: Fernando Moreno/AGIF)

Corinthians busca atacantes no mercado

Após as negociações com Brian Rodriguéz esfriarem, o Corinthians concentrou as atenções em dois nomes para o ataque: Gonzalo Plata e Michael.

A diretoria paulista teve uma proposta de 8 milhões de dólares (R$ 46 milhões) recusada pelo Al-Sadd, do Catar, por Gonzalo Plata. O valor oferecido não agradou o clube árabe, que desembolsou 12 milhões de dólares pela contratação.

Ademais, o formato de pagamento não agrada. Com problemas de fluxo de caixa, o Corinthians busca parcelar a operação, algo que não interessa o Al-Sadd. Apesar de ter a primeira oferta negada, a direção mantém conversas com estafe de Plata.

Corinthians tem interesse na contratação de Gonzalo Plata (Foto: Reprodução/Instagram: @gonzaloplata)

Michael, por sua vez, é um desejo do presidente Augusto Melo. O atleta vê com bons olhos um retorno ao Brasil e teria dado sinal positivo para a transferência. Com isso, o Corinthians teria que entrar em acordo com o Al-Hilal, da Arábia Saudita.

A ideia da diretoria é usar o montante de R$ 57 milhões da Esportes da Sorte, nova patrocinadora máster, para viabilizar a contratação.