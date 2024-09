Artilheiros do Corinthians: conheça os 10 maiores da história

Cláudio Christóvam está no topo da lista de artilheiros do Corinthians. (Foto: Corinthians)







Publicada em 23/09/2024 - 17:49 • São Paulo • Atualizada em 24/09/2024 - 12:03

O Corinthians, um dos clubes mais populares do Brasil, sempre teve grandes artilheiros que ajudaram a escrever sua história. Esses atacantes marcaram gols decisivos, sendo reverenciados pela Fiel Torcida por seus feitos em campo. Cada artilheiro do Corinthians é um símbolo da paixão e do compromisso que o clube tem com o futebol ofensivo.

Os artilheiros do Corinthians foram fundamentais para as conquistas de títulos estaduais, nacionais e internacionais. Esses jogadores se destacaram não apenas pelos gols marcados, mas pela capacidade de decidir em momentos importantes, fazendo parte de grandes conquistas como os Campeonatos Brasileiros e o Mundial de Clubes.

Aqui estão os 10 maiores artilheiros da história do Corinthians, responsáveis por grandes momentos e títulos inesquecíveis.

Um dos maiores ídolos do Timão, Sócrates está entre os maiores artilheiros do Corinthians. (Foto: Corinthians)

Os 10 maiores artilheiros do Corinthians

1 - Cláudio Christóvam – 306 gols

Cláudio Christóvam de Pinho é o maior artilheiro da história do Corinthians, com 306 gols marcados entre 1945 e 1957, sendo decisivo em várias conquistas estaduais.

2 - Baltazar – 270 gols

Baltazar, o "Cabecinha de Ouro", marcou 270 gols pelo Corinthians nas décadas de 1940 e 1950, destacando-se pela sua precisão nas jogadas aéreas e gols decisivos.

3 - Teleco – 257 gols

Teleco, com 257 gols, é o terceiro maior artilheiro da história do Corinthians. Ele brilhou nas décadas de 1930 e 1940, sendo peça chave em várias conquistas estaduais.

4 - Neco – 242 gols

Neco foi o primeiro grande ídolo do Corinthians, marcando 242 gols entre 1913 e 1930. Ele ajudou o clube em suas primeiras conquistas e é uma lenda do futebol paulista.

5 - Marcelinho Carioca - 206 gols

Marcelinho Carioca, o "Pé de Anjo", marcou 206 gols pelo Corinthians, sendo um dos maiores ídolos do clube nas décadas de 1990 e 2000, conquistando títulos como o Mundial de Clubes de 2000.

6 - Servílio - 200 gols

Ocupando a sexta posição entre os maiores artilheiros do Corinthians, Servílio marcou 200 gols, consolidando seu nome na história do clube entre os anos 1930 e 1940.

7 - Luizinho – 174 gols

Luizinho, o "Pequeno Polegar", marcou 174 gols pelo Corinthians nas décadas de 1950 e 1960, sendo conhecido por sua habilidade com a bola nos pés e por sua importância em títulos estaduais.

8 - Sócrates – 172 gols

Sócrates marcou 172 gols pelo Corinthians e foi um dos maiores ídolos do clube. Líder da Democracia Corintiana nos anos 1980, sua presença em campo era símbolo de inteligência e liderança.

9 - Flávio - 170 gols

Entre os maiores artilheiros do Corinthians, Flávio, com 170 gols, deixou sua marca indelével no coração da Fiel Torcida na década de 1960.

10 - Paulo - 147 gols

Em décimo lugar entre os maiores artilheiros do Corinthians, Paulo balançou as redes 147 vezes, contribuindo para o sucesso do Timão durante os anos de 1950.